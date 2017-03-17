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11:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Электронный терминал не устранил очереди в поликлинике Новосибирска

В поликлиниках Новосибирска дорогостоящее оборудование оказалось бесполезным. Оборудование для электронной очереди есть. А люди по старинке вынуждены занимать очередь в регистратуру с пяти утра.

Источник: Вести - Новосибирск

17-ая городская поликлиника на улице Лежена. С утра не протолкнуться.

Проблему очередей с помощью электронных терминалов давным-давно решили в банках, налоговой инспекции, БТИ. Поликлиники оказались бессильны перед простой задачей. Оборудование врачам купили. До ума не довели. Каждый такой аппарат стоит почти 50 тысяч рублей. В 17-ой поликлинике он не первый год. По сути, бесполезен до сих пор. А это другая поликлиника. На проспекте Дзержинского. Здесь сделали так, как должно быть!

И никакой суеты. А всего-то нужна была добрая воля главного врача. Деньги на обслуживание и программное обеспечение руководитель этого медучредения — Любовь Шпагина — нашла быстро. Пациенты такое уважение к себе оценили.

Посетители технику освоили быстро. А вот коллектив нововведение поначалу встретил в штыки.

Любовь Шпагина, главный врач Городской клинической больницы № 2: «Мы сократили количество регистраторов. Не нужно этих толп у окна. А во-вторых, мы приблизили общение. Регистраторов не за стеклом — где-то там».

Татьяна Понькина, медицинский регистратор: «Сейчас мы вообще довольны, тем более карточки эти отгородили. А то они прямо тут были. А теперь здесь чистенько, нормально».

В Минздраве признают, что не все главврачи понимают необходимость такой работы. Сегодня решили с них спросить.

Ольга Покровская, Начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области: «Вводим мониторинг сейчас. Главврачи будут обязаны отчитаться, почему этот алгоритм не организован».

С марта всех регистратор отправят на учебу. Чтобы могли вести правильный и спокойный разговор с пациентами.

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