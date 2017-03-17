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11:38 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Прикамская школьница просит Путина помочь с ремонтом дороги в селе

ПЕРМЬ, 17 марта, РИА ФедералПресс. Третьеклассница из Пермского края Валерия Ткачева к Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с ремонтом дороги в деревне Мошево, сообщает пресс-служба ГФИ по региону.

Обращение девочки рассмотрели в Москве ходе личного приема помощника президента РФ Андрея Фурсенко.

«Построить дорогу от нашей деревни до асфальтовой трассы, где останавливается школьный автобус, обещали, когда я еще в детский сад ходила. Теперь я учусь в третьем классе. Когда идут дожди, то дорога становится непроходимой, и нам с сестрой приходится идти по лесу. Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста, нам нужно только подняться в гору, а дальше у нас асфальт», — написала Валерия.

По словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Виктора Агеева, дорога протяженностью 900 метров связывает деревню Мошево с кратчайшей точкой асфальтированной трассы. Находящаяся в неудовлетворительном состоянии дорога — в собственности Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района, в бюджете на 2017 год заложены средства на ремонт данного участка. На эти цели также выделены средства из дорожного фонда Пермского края. Ремонтные работы запланированы на лето.

До 1 сентября президенту должны доложить о выполнении поручения.

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