Прикамская школьница просит Путина помочь с ремонтом дороги в селе

Обращение девочки рассмотрели в Москве ходе личного приема помощника президента РФ Андрея Фурсенко.

«Построить дорогу от нашей деревни до асфальтовой трассы, где останавливается школьный автобус, обещали, когда я еще в детский сад ходила. Теперь я учусь в третьем классе. Когда идут дожди, то дорога становится непроходимой, и нам с сестрой приходится идти по лесу. Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста, нам нужно только подняться в гору, а дальше у нас асфальт», — написала Валерия.

По словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Виктора Агеева, дорога протяженностью 900 метров связывает деревню Мошево с кратчайшей точкой асфальтированной трассы. Находящаяся в неудовлетворительном состоянии дорога — в собственности Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района, в бюджете на 2017 год заложены средства на ремонт данного участка. На эти цели также выделены средства из дорожного фонда Пермского края. Ремонтные работы запланированы на лето.

До 1 сентября президенту должны доложить о выполнении поручения.