Пробный ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку в Уфе: где сдать и сколько стоит
УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. 23 марта стартует досрочный этап Единого госэкзамена, а 29 мая — основной. Для того, чтобы выпускники представляли, каков у них реальный уровень знаний, проводятся пробные экзамены. Репетиционный ЕГЭ по русскому языку можно написать в Центре подготовки к ГИА по русскому языку и литературе при Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ им. М. Акмуллы.