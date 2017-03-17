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11:32 (мск), источник: ИА Башинформ

Пробный ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку в Уфе: где сдать и сколько стоит

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. 23 марта стартует досрочный этап Единого госэкзамена, а 29 мая — основной. Для того, чтобы выпускники представляли, каков у них реальный уровень знаний, проводятся пробные экзамены. Репетиционный ЕГЭ по русскому языку можно написать в Центре подготовки к ГИА по русскому языку и литературе при Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ им. М. Акмуллы.

Источник: Reuters

Как отметили в вузе, эта процедура проводится с соблюдением всех требований промежуточного контроля: учащимся возвращаются проверенные работы, разбираются задания КИМов, организуется работа над ошибками. Тестирование и анализ его результатов осуществляют кандидаты и доктора филологических наук, эксперты республиканской экзаменационной комиссии.

Стоимость пробного экзамена — 300 рублей. Его можно будет написать 28 марта в 14 часов, в 409 аудитории. Запись по телефонам (273−38−81, 8−960−384−48−59), по э/почте (kafedralit@gmail.com), адрес: ул. Октябрьской революции, 3/а, третий корпус БГПУ, ауд. 212. Необходимо сообщать следующие данные: Ф. И. О., школа, класс, предмет.

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