Пробный ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку в Уфе: где сдать и сколько стоит

Как отметили в вузе, эта процедура проводится с соблюдением всех требований промежуточного контроля: учащимся возвращаются проверенные работы, разбираются задания КИМов, организуется работа над ошибками. Тестирование и анализ его результатов осуществляют кандидаты и доктора филологических наук, эксперты республиканской экзаменационной комиссии.

Стоимость пробного экзамена — 300 рублей. Его можно будет написать 28 марта в 14 часов, в 409 аудитории. Запись по телефонам (273−38−81, 8−960−384−48−59), по э/почте (kafedralit@gmail.com), адрес: ул. Октябрьской революции, 3/а, третий корпус БГПУ, ауд. 212. Необходимо сообщать следующие данные: Ф. И. О., школа, класс, предмет.