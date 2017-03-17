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11:44 (мск), источник: СуперОмск

Вещество, которым уже больше недели дышат омичи, вызывает наркотическое опьянение

Об этом на пресс-конференции заявил глава регионального МЧС Владимир Корбут.

Во время пресс-конференции 17 марта глава МЧС по Омской области Владимир Корбут заявил, что на сегодняшний день информации о виновниках выбросов в Омске нет. По его словам, предприятие однозначно находится в северной промзоне.

При этом главный спасатель уверяет, что та концентрация метилмеркаптана, которая была зафиксирована в Омске, а она превысила норму в 400 раз, не несет никакой опасности здоровью омичей. Легкое состояние наркотического опьянения, по словам Корбута, можно почувствовать только, если концентрация будет превышена в десятки тысяч раз.

«Когда 9 числа произошел выброс, запах одоранта ощущался на площади примерно около 300 кв. километров. Предельно допустимые концентрации в некоторых местах в десятки, и даже сотни раз превышали норму. Сразу хочу обратить внимание, что те концентрации, которые наблюдались в городе, для человека безопасны. Обращений о том, что данное вещество оказало негативное влияние на человека, у нас не зафиксировано. Если концентрация будет превышена в десятки тысяч раз, то человек почувствует легкое наркотическое опьянение, мышечные недомогания. Как следствие могут быть тошнота и рвота. Но существенного вреда на организм данное вещество оказать не может», — заявил Корбут.

Напомним, едкое зловоние окутало Омск 10 марта. Омичи жаловались на запах газа, а также на головокружение и першение в горле. Позже силовики назвали причину зловония по всему городу. Было установлено, что едкий неприятный запах произошел из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном. Данное вещество является добавкой к природному газу, не имеющему запаха, и используется в промышленном производстве.

На промышленных предприятиях Советского округа, где используется упомянутое вещество, работают следователи.

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