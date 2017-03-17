(Город Казань KZN.RU, 17 марта). 21 марта Управление Росреестра по РТ проведет единый день горячей линии. Жители республики смогут получить консультации по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество в упрощенном порядке по «Дачной амнистии».

На вопросы жителей Казани с 8.00 до 12.00 по телефону 255−25−71 ответит начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по РТ Эндже Мухаметгалиева. Также работают телефоны горячей линии в районах города: 255−25−31, 255−25−32 (Зареченский отдел), 255−25−83, 255−24−00, доб.1129 (Южный отдел), 255−25−70 (Ново-Савиновский отдел).