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11:57 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

21 марта Управление Росреестра по РТ проведет единый день горячей линии

Татарстанцы смогут задать вопросы по регистрации прав на недвижимое имущество в упрощенном порядке по «Дачной амнистии».

(Город Казань KZN.RU, 17 марта). 21 марта Управление Росреестра по РТ проведет единый день горячей линии. Жители республики смогут получить консультации по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество в упрощенном порядке по «Дачной амнистии».

На вопросы жителей Казани с 8.00 до 12.00 по телефону 255−25−71 ответит начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по РТ Эндже Мухаметгалиева. Также работают телефоны горячей линии в районах города: 255−25−31, 255−25−32 (Зареченский отдел), 255−25−83, 255−24−00, доб.1129 (Южный отдел), 255−25−70 (Ново-Савиновский отдел).

Телефоны для жителей других городов и районов Татарстана размещены на сайте управления в разделе «Обращения граждан», сообщает пресс-служба ведомства.

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