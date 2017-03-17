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11:52 (мск), источник: АиФ Крым

В пригороде Симферополя заложат новый парк в рамках субботника

Мероприятие пройдет 17 марта в 15:00 в поселке Молодежное (напротив Молодежненской школы № 2).

В поселке Молодежное будет заложен новый парк сегодня, 17 марта, передает управление информационной политики министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

«В поселке Молодежное (Симферопольский район) при участии заместителя председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка в рамках общекрымского субботника по озеленению и благоустройству территорий состоится закладка парка. В рамках субботника запланирована посадка 300 деревьев», — заявлено в сообщении.

Согласно информации мининформа, мероприятие пройдет 17 марта в 15:00 напротив Молодежненской школы № 2. Субботник приурочен ко Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.

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