«Минская» станция московского метро: артиллерийские орудия и цифра «45»

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новый участок московского метро от «Делового центра» до «Раменок» Калининско-Солнцевской линии. Среди новых станций — «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки».

Станции метро «Минская» размещена прямо возле Парка Победы, поэтому при создании дизайна ведущий архитектор АО «Метрогипротранс» Тамара Нагиева вдохновение искала на Поклонной горе. В оформлении станции использованы фотографии из музея военной техники, а красный цвет символизирует цвет красного знамени. Если встать посередине станции, на колонах сойдутся цифры «45» — год Победы.