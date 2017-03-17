«Минская» станция московского метро: артиллерийские орудия и цифра «45»
В Москве появилась новая станция метро «Минская».
В Москве появилась новая станция метро «Минская».
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новый участок московского метро от «Делового центра» до «Раменок»
Станции метро «Минская» размещена прямо возле Парка Победы, поэтому при создании дизайна ведущий архитектор АО «Метрогипротранс» Тамара Нагиева вдохновение искала на Поклонной горе. В оформлении станции использованы фотографии из музея военной техники, а красный цвет символизирует цвет красного знамени. Если встать посередине станции, на колонах сойдутся цифры «45» — год Победы.