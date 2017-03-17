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11:45 (мск), источник: Sputnik.by

«Минская» станция московского метро: артиллерийские орудия и цифра «45»

В Москве появилась новая станция метро «Минская».

Источник: Sputnik.by

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новый участок московского метро от «Делового центра» до «Раменок» Калининско-Солнцевской линии. Среди новых станций — «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки».

Станции метро «Минская» размещена прямо возле Парка Победы, поэтому при создании дизайна ведущий архитектор АО «Метрогипротранс» Тамара Нагиева вдохновение искала на Поклонной горе. В оформлении станции использованы фотографии из музея военной техники, а красный цвет символизирует цвет красного знамени. Если встать посередине станции, на колонах сойдутся цифры «45» — год Победы.

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