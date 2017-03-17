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11:55 (мск), источник: Newslab.ru

В центре Красноярска люди в касках оцепили здания силовых ведомств

Сообщается, что люди и машины перекрывали въезды на территорию полицейского управления. Очевидцы насчитали около 7 машин.

Красноярцы сообщили о частичном оцеплении территории у зданий силовиков в центре Красноярска. Как рассказали Newslab.ru жители города, в 3 часа дня 17 марта они заметили, что комплекс зданий по адресу ул. Дзержинского, 18, где находятся краевые управления МВД и ФСБ, оцеплены.

Со слов очевидцев, на месте наблюдалось скопление силовиков в бронежилетах и касках. Сообщается, что люди и машины перекрывали въезды на территорию полицейского управления. Очевидцы насчитали около 7 машин.

Что стало причиной оцепления, неизвестно. Встревоженные горожане предположили, что это связано или с плановыми учениями, которые систематически проводятся сотрудниками краевой полиции в центре города, или же силовики закрыли периметр для каких-то внутренних нужд. В настоящее время оцепление снято.

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