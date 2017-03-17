В центре Красноярска люди в касках оцепили здания силовых ведомств

Красноярцы сообщили о частичном оцеплении территории у зданий силовиков в центре Красноярска. Как рассказали Newslab.ru жители города, в 3 часа дня 17 марта они заметили, что комплекс зданий по адресу ул. Дзержинского, 18, где находятся краевые управления МВД и ФСБ, оцеплены.

Со слов очевидцев, на месте наблюдалось скопление силовиков в бронежилетах и касках. Сообщается, что люди и машины перекрывали въезды на территорию полицейского управления. Очевидцы насчитали около 7 машин.