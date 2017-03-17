Экспедиционная компания заплатит 60 тыс. за потерянную собаку в Челябинске
Пес исчез еще до отправления, но компания вернула его владелице деньги только за несостоявшийся перелет.
Пес исчез еще до отправления, но компания вернула его владелице деньги только за несостоявшийся перелет.
В иске говорится, что женщина заключила с ООО договор, передала его представителям своего любимца и заплатила за услуги 4,7 тыс. рублей. Эти деньги компания вернула, когда животное исчезло со склада еще до отправки. А вот ущерб от потери животного, которое так и не нашлось, возмещать не стала, письменную претензию проигнорировала.
«Женщина просила взыскать ущерб — 50 тыс.,
«Женщина просила взыскать ущерб — 50 тыс., а также расходы на оплату услуг представителя и оформление нотариальной доверенности, всего более 80 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Ссылаясь на то, что собаку на хранение не принимали, представитель ООО «Авиагруз» возражал против удовлетворения требований, указав, что предприятие лишь документально оформляет перевозки и не является ни перевозчиком, ни экспедитором.
«Судом установлено, что между истцом и ООО “Авиагруз” был заключен договор, по условиям которого компания должна была перевезти собаку из Челябинска в Домодедово. Принятие груза подтверждается авианакладной от 26 мая 2016 года, в которой имеется подпись представителя ответчика и его печать», — говорится в сообщении.
Суд пришел к выводу, что утеря собаки произошла в результате ненадлежащего исполнения компанией обязанностей и взыскал в пользу истицы сумму ущерба, частично — компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг представителя, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя — всего 60 тыс. рублей.
Решение не вступило в законную силу.