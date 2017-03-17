Экспедиционная компания заплатит 60 тыс. за потерянную собаку в Челябинске

Компания-экспедитор в Челябинске потеряла собаку, летевшую в Москву, — суд постановил, что ООО «Авиагруз» должно возместить владелице моральный и материальный ущерб, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Курчатовского райсуда.

В иске говорится, что женщина заключила с ООО договор, передала его представителям своего любимца и заплатила за услуги 4,7 тыс. рублей. Эти деньги компания вернула, когда животное исчезло со склада еще до отправки. А вот ущерб от потери животного, которое так и не нашлось, возмещать не стала, письменную претензию проигнорировала.

«Женщина просила взыскать ущерб — 50 тыс.,

«Женщина просила взыскать ущерб — 50 тыс., а также расходы на оплату услуг представителя и оформление нотариальной доверенности, всего более 80 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ссылаясь на то, что собаку на хранение не принимали, представитель ООО «Авиагруз» возражал против удовлетворения требований, указав, что предприятие лишь документально оформляет перевозки и не является ни перевозчиком, ни экспедитором.

«Судом установлено, что между истцом и ООО “Авиагруз” был заключен договор, по условиям которого компания должна была перевезти собаку из Челябинска в Домодедово. Принятие груза подтверждается авианакладной от 26 мая 2016 года, в которой имеется подпись представителя ответчика и его печать», — говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что утеря собаки произошла в результате ненадлежащего исполнения компанией обязанностей и взыскал в пользу истицы сумму ущерба, частично — компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг представителя, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя — всего 60 тыс. рублей.



Решение не вступило в законную силу.