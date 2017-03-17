Пропавшего военнослужащего ищут на Южном Урале
Челябинца, пропавшего на Северном Кавказе 17 лет назад, разыскивают правоохранительные органы.
Челябинца, пропавшего на Северном Кавказе 17 лет назад, разыскивают правоохранительные органы.
Южноуральца, пропавшего на Северном Кавказе 17 лет назад, разыскивают правоохранительные органы.
Уроженец Челябинска проходил там военную службу, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Рядовой Александр Юрьевич Запащиков 1980 года рождения был отправлен в часть 92558, которая дислоцировалась в Буйнакске республики Дагестан.
Часть, в которой пропавший был
«Только в сентябре 2000 года, после прибытия батальона в пункт постоянной дислокации из Чеченской республики, командованием части было выявлено отсутствие Запащикова. В ходе разбирательства установить его местонахождение не представилось возможным», — говорится в сообщении 522 военного следственного отдела СК России.
Запащиков объявлен в федеральный розыск. Всех, кто владеет информацией о его местонахождении, просят обратиться по телефону