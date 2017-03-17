Пропавшего военнослужащего ищут на Южном Урале

Южноуральца, пропавшего на Северном Кавказе 17 лет назад, разыскивают правоохранительные органы.

Уроженец Челябинска проходил там военную службу, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Рядовой Александр Юрьевич Запащиков 1980 года рождения был отправлен в часть 92558, которая дислоцировалась в Буйнакске республики Дагестан.

Часть, в которой пропавший был механиком-водителем БМП, 7 августа 1999 года убыла для выполнения боевой задачи в Ботлихский район республики Дагестан. В ходе боевых действий там погибло и большое количество военнослужащих, многие получили ранения. Однако факт гибели или ранения Запащикова, как самовольного оставления им части зафиксирован не был. Из Ботлихского района подразделение отправилось в Чечню.

«Только в сентябре 2000 года, после прибытия батальона в пункт постоянной дислокации из Чеченской республики, командованием части было выявлено отсутствие Запащикова. В ходе разбирательства установить его местонахождение не представилось возможным», — говорится в сообщении 522 военного следственного отдела СК России.