Ночью в Омске возле клубов и ресторанов будут ловить пьяных водителей

Сотрудники ГАИ будут искать нетрезвых водителей возле развлекательных заведений в ночь с 17 на 18 марта, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Цель операции «Ночной округ» — предотвратить аварии по вине пьяных омичей и проконтролировать техсостояние автомобилей, участвующих в дорожном движении.

За повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования наступает уголовная ответственность. По ст. 264.1 УК РФ предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Из-за спиртного, в том числе и в небольших дозах, притупляется внимание, нарушается координация, появляется чувство беспечности и стремление к лихачеству. Пьяные водители грубо нарушают ПДД, превышают скорость, совершают рискованные обгоны и опасные маневры, а также игнорируют дорожные знаки и светофоры.

Сотрудники ГИБДД просят омичей о неадекватных и пьяных водителях сообщать в полицию.