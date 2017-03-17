Ночью в Омске возле клубов и ресторанов будут ловить пьяных водителей
Сотрудники ГАИ готовят операцию «Ночной округ».
Сотрудники ГАИ готовят операцию «Ночной округ».
Сотрудники ГАИ будут искать нетрезвых водителей возле развлекательных заведений в ночь с 17 на 18 марта, сообщает
Цель операции «Ночной округ» — предотвратить аварии по вине пьяных омичей и проконтролировать техсостояние автомобилей, участвующих в дорожном движении.
За повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования наступает уголовная ответственность. По ст. 264.1 УК РФ предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
Сотрудники ГИБДД просят омичей о неадекватных и пьяных водителях сообщать в полицию.