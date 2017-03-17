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12:04 (мск), источник: АиФ Омск

Ночью в Омске возле клубов и ресторанов будут ловить пьяных водителей

Сотрудники ГАИ готовят операцию «Ночной округ».

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ГАИ будут искать нетрезвых водителей возле развлекательных заведений в ночь с 17 на 18 марта, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Цель операции «Ночной округ» — предотвратить аварии по вине пьяных омичей и проконтролировать техсостояние автомобилей, участвующих в дорожном движении.

За повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования наступает уголовная ответственность. По ст. 264.1 УК РФ предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Из-за спиртного, в том числе и в небольших дозах, притупляется внимание, нарушается координация, появляется чувство беспечности и стремление к лихачеству. Пьяные водители грубо нарушают ПДД, превышают скорость, совершают рискованные обгоны и опасные маневры, а также игнорируют дорожные знаки и светофоры.

Сотрудники ГИБДД просят омичей о неадекватных и пьяных водителях сообщать в полицию.

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