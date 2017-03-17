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11:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирию пришла оттепель: южный ветер и до +5 градусов тепла

На грядущей неделе установится плюсовая температура.

На следующей неделе, с 20 по 26 марта столбик термометра ежедневно будет показывать плюсовую температуру. Правда, переодеваться в легкую одежду пока все же рано: ночью температура воздуха составит -7,-9 градусов. Ветер южный, 4 м/с. Также синоптики предупреждают о возможных осадках: 22 и 23 марта — мокрый снег.

Холоднее всего будет в понедельник, 20 марта: днем ожидается до +3 градусов тепла, а в середине недели, 22 и 23 марта жителей Башкирии ждет значительное потепление до +5 градусов.

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