В Башкирию пришла оттепель: южный ветер и до +5 градусов тепла

На следующей неделе, с 20 по 26 марта столбик термометра ежедневно будет показывать плюсовую температуру. Правда, переодеваться в легкую одежду пока все же рано: ночью температура воздуха составит -7,-9 градусов. Ветер южный, 4 м/с. Также синоптики предупреждают о возможных осадках: 22 и 23 марта — мокрый снег.

Холоднее всего будет в понедельник, 20 марта: днем ожидается до +3 градусов тепла, а в середине недели, 22 и 23 марта жителей Башкирии ждет значительное потепление до +5 градусов.