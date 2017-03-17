Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12:00 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области к аэропорту Платов могут запустить автобусы с интервалом в 20 минут

Минтранс Ростовской области рассматривает возможность запуска автобусов из Ростова в новый аэропорт Платов.

Источник: Городской репортер

Автобусы должны ездить круглосуточно с интервалом 20 минут, сообщает «Ростов-Транспорт».

По данным ресурса, сейчас разрабатываются схемы маршрутов, одна из наиболее вероятных выглядит так: Главный ЖД-вокзал — ул. Б. Садовая — пл. Театральная — ул. Советская — пл. К. Маркса — ул. 20-я линия — пр. Шолохова — Новочеркасское шоссе — федеральная трасса М-4 «Дон» — аэропорт Платов. «В Минтрансе отмечают большую актуальность такого варианта в связи с тем, что Привокзальная площадь является крупным пересадочным узлом, куда прибывают многие пригородные и междугородние маршруты автобусов и поездов. Через нее также проходит большое число городских маршрутов», — пишет «Ростов-Транспорт». Кроме того, сообщается, что Минтранс планирует связать Платов с другими городами Ростовской области.

Напомним, аэропорт Платов строят в 29 км от Ростова, в Аксайском районе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Снятие наличных с пластиковых карт может подорожать
Минюст попросил ВС запретить в России «Свидетелей Иеговы»
В Японии прошли первые учения на случай ракетного удара КНДР
Названа предварительная сумма ремонта «Адмирала Кузнецова»
Сирия заявила об уничтожении израильского самолета
Около офиса радиостанции Russian Wave на Кипре произошел взрыв
Хрущевок не останется и в регионах России
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь