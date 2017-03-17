В Ростовской области к аэропорту Платов могут запустить автобусы с интервалом в 20 минут

Автобусы должны ездить круглосуточно с интервалом 20 минут, сообщает «Ростов-Транспорт».

По данным ресурса, сейчас разрабатываются схемы маршрутов, одна из наиболее вероятных выглядит так: Главный ЖД-вокзал — ул. Б. Садовая — пл. Театральная — ул. Советская — пл. К. Маркса — ул. 20-я линия — пр. Шолохова — Новочеркасское шоссе — федеральная трасса М-4 «Дон» — аэропорт Платов. «В Минтрансе отмечают большую актуальность такого варианта в связи с тем, что Привокзальная площадь является крупным пересадочным узлом, куда прибывают многие пригородные и междугородние маршруты автобусов и поездов. Через нее также проходит большое число городских маршрутов», — пишет «Ростов-Транспорт». Кроме того, сообщается, что Минтранс планирует связать Платов с другими городами Ростовской области.

Напомним, аэропорт Платов строят в 29 км от Ростова, в Аксайском районе.