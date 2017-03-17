В Ростовской области к аэропорту Платов могут запустить автобусы с интервалом в 20 минут
Минтранс Ростовской области рассматривает возможность запуска автобусов из Ростова в новый аэропорт Платов.
Минтранс Ростовской области рассматривает возможность запуска автобусов из Ростова в новый аэропорт Платов.
Автобусы должны ездить круглосуточно с интервалом 20 минут, сообщает «Ростов-Транспорт».
По данным ресурса, сейчас разрабатываются схемы маршрутов, одна из наиболее вероятных выглядит так: Главный
Напомним, аэропорт Платов строят в 29 км от Ростова, в Аксайском районе.