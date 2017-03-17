В Волгограде ищут подрядчиков для ремонта четырех дорог.

В администрации Волгограда ВДТВ сообщили о начале аукционов на проведение комплексного ремонта дорог по улицам Володарского, Паркоменко, Краснознаменской и III Продольной магистрали. Подрядные организации будут определены до конца марта.

Самый протяженный из перечисленных участков — III продольная магистраль в границах улиц Менделеева и Неждановой. На улице Пархоменко запланировано провести ремонт второй части дороги. Первый отрезок от Невской до Хиросимы был обновлен в 2016 году.

В мэрии констатируют, что на всех дорогам, по которым объявлен конкурс, качественный ремонт не осуществлялся по несколько десятилетий. Потенциальным подрядчикам предстоит осуществить комплексный ремонт с полной заменой дорожного полотна на всем протяжении. Дорожникам предстоит осуществить устройство выравнивающего слоя, укладку верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, замену бордюров.

Напомним, что в настоящее время работы ведутся на улицах Кубанской и Ленкоранской областного центра.

В первых силах апреля стартуют аукционы еще по 11 дорожным объектам: по Ополченской, Еременко, 39-й Гвардейской, проспекту Героев Сталинграда от 50 лет Октября до Лазоревой, включая путепровод «Сарептский», дороге на Волжский (от им. Николая Отрады до городской черты), включая дамбу в Тракторозаводском районе Волгограда, Елецкой, набережной 62-й Армии (от Краснознаменской до дороги к паромной переправе), Азизбекова, Ополченской, Череповецкой, Краснополянской (от Исторической до ж/д переезда в Городище).