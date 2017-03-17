Московские «Витязи», или Как меняется трамвайная сеть столицы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В салоне трамваев две скамьи с 20 местами для сидения летом и 18 — зимой, четыре больших окна, матовые электрические фонари. На передней и задней площадках — электрооборудование для управления и стоячие места, а во входной двери — отверстие для переговоров с кондуктором и получения билетов. Таким был первый электрический трамвай, вышедший на улицы Москвы почти 118 лет назад. В сравнении с конкой, которую тянула по рельсам пара лошадей, — настоящий прорыв. Медленным экипажам, управляемым кучером, москвичи кричали: «Конка, конка, догони цыплёнка!», а электрический трамвай развивал скорость до 25 вёрст (около 27 километров) в час. «Все находившиеся в вагонах воочию убедились в преимуществах электрической тяги пред конной; со всех сторон высказывались пожелания, чтобы Москва поскорее покрылась сетью электрических трамваев», — писала газета «Московские ведомости» 26 марта 1899 года. И Москва покрылась: сегодня протяжённость трамвайной сети — 417 километров. В будние дни по 47 маршрутам проезжает более 620 трамваев. 17 марта трамвайный парк пополнили новые низкопольные составы «Витязь-М» — вместительные, удобные и тихие. За три года столица получит 300 таких вагонов российского производства, 100 из которых — в 2017-м.

Климат-контроль, низкий пол и много места Низкопольный «Витязь-М» длиннее своих предшественников: его вагон достигает 27,5 метра. Это на 11,1 метра больше, чем у модели 71−623. Максимальная вместимость «Витязя-М» — 260 человек, мест для сидения — 60. Модель 71−623 вмещала не больше 127 пассажиров, причём здесь было всего 33 сидячих места.

Турникетов в новых составах не будет, как и во всех трамваях 17-го маршрута. Входить и выходить можно через любую дверь.

Их у «Витязя-М» тоже прибавилось: две из шести дверей — одностворчатые, четыре — двустворчатые. Ещё одно отличие от других моделей — система климат-контроля. Новые трамваи российского производства также оснащены спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения, а система климат-контроля будет функционировать не только в салонах подвижного состава, но и в кабине водителя. Для маломобильных пассажиров на двери оборудовали кнопку для вызова водителя, а также откидную аппарель, место для инвалидной коляски и сидячие места.

Быстрее, удобнее и тише: что изменится «Витязь-М» сможет перевозить больше пассажиров и разгрузит другие маршруты. Благодаря дополнительным дверям и отсутствию турникетов увеличится скорость посадки и высадки пассажиров в пять раз на крупных остановочных пунктах.

Новые составы будут гораздо тише: особая конструкция тележки повышает плавность хода.

Это не только удобнее для пассажиров и жителей окрестных домов, но и лучше для рельсов — так они будут меньше изнашиваться. Пол в новых трамваях одинаково низок по всему вагону, а не разного уровня, как в предыдущей модели. Поэтому «Витязь-М» будет удобнее для мам с колясками, пожилых людей и маломобильных пассажиров. Срок службы составов почти вдвое больше — 30 лет, а не 16, как раньше. Всё это время обслуживать и ремонтировать трамваи должен производитель.

Из Останкино в Медведково на новом трамвае 13 низкопольных трамваев «Витязь-М» в ближайшее время выйдут на маршрут № 17 от Останкина до Медведкова. Он проложен по улице Академика Королёва, проспекту Мира, улицам Лётчика Бабушкина, Енисейской и Менжинского, проезду Дежнёва и улице Полярной. На 17-м трамвае можно доехать от Останкинского сквера до ВДНХ, крупных торговых центров на проспекте Мира, парка «Акведук», ГКБ имени А. К. Ерамишанцева, станции метро «Бабушкинская», Певческого поля. По пути расположены несколько поликлиник, библиотек, центр госуслуг «Мои документы» района Северное Медведково. Каждый день этим маршрутом пользуются больше 63 тысяч человек. «Витязи-М» будут курсировать и по площади Тверская Застава, когда там запустят движение. Трамвай № 7 поедет до Белорусского вокзала по улицам Палихе и Лесной. Сейчас он ходит от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до Нововоротниковского переулка. Пока что на «семёрке» можно добраться до станций метро «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская», «Комсомольская», «Проспект Мира», «Новослободская». За счёт нового вместительного состава пассажиропоток этого маршрута может вырасти примерно на 30 процентов. По Палихе и Лесной улице продлят трассу трамвая № 19. Сейчас на нём можно доехать от Каланчёвской улицы до Нововоротниковского переулка. Этот трамвай ходит мимо станции метро «Проспект Мира», Московской соборной мечети, театра «Уголок дедушки Дурова», Антроповского сквера, нескольких корпусов Медицинского университета имени И. М. Сеченова, Еврейского музея и центра толерантности.