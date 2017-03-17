Ученые нашли объяснение живучести тихоходок

Ранее ученые предполагали, что тихоходки могут использовать трегалозу — дисахарид, встречающийся и у других организмов, успешно противостоящих обезвоживанию. Однако содержание этого вещества у тихоходок очень мало, к тому же при секвенировании не был обнаружен ген, кодирующий фермент, необходимый для выработки этого дисахарида.

В ходе исследования ученые выделили гены, которые активизируются при обезвоживании. Оказалось, что у разных видов тихоходок это один и тот же набор генов, кодирующий белки, которые биологи назвали «характерными для тихоходок внутренне неупорядоченными белками» (tardigrade-specific intrinsically disordered proteins — TDPs). Также авторы исследования отметили, что те виды, у которых данные гены активизированы постоянно, быстрее приходят в норму после обезвоживания.

«Главный вывод нашего исследования в том, что тихиходки в процессе эволюции приобрели гены, позволяющие им переживать обезвоживание. Кроме того, белки, кодируемые этими генами, можно использовать, чтобы защищать от обезвоживания бактерии, дрожжи и ферменты», — рассказал один из авторов работы, постдок Университета Северной Каролины Томас Бусби.

Последнее утверждение авторы статьи проверили, внедрив выделенные гены в геном дрожжей и бактерий. Белки, TDPs, защищали и эти организмы.