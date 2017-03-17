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12:36 (мск), источник: Интерфакс

В Смольном посетовали на отказ петербуржцев считать субботники праздником

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — День благоустройства в весеннем сезоне назначен в Петербурге на 22 апреля, однако в Смольном сожалеют, что число участников в традиционных субботниках не растет.

Источник: РИА "Новости"

«При организации месячников благоустройства и Дней благоустройства мы часто сталкиваемся с недостатками. Участие людей в субботниках не увеличивается. Не хватает мотивирующих средств, которые разрабатывают администрации районов», — рассказал представитель комитета по благоустройству Петербурга Андрей Ефимов на заседании штаба в пятницу.

Он посетовал, что некоторые администрации районов не могут наладить даже простого информирования жителей Петербурга о проведении Дня благоустройства. Учреждения культуры, которые могли бы развлекать тружеников в субботники, также, по мнению Ефимова, не принимают в них активного участия.

Мы пытаемся донести, что День благоустройства — это праздник, но праздником он остается только на бумаге. В стороне остаются районные отделы культуры.
Андрей ЕфимовПредставитель комитета по благоустройству Петербурга

Месячник благоустройства в Петербурге пройдет с 1 по 30 апреля. День благоустройства города назначен на 22 апреля.

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