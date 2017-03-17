В Смольном посетовали на отказ петербуржцев считать субботники праздником

«При организации месячников благоустройства и Дней благоустройства мы часто сталкиваемся с недостатками. Участие людей в субботниках не увеличивается. Не хватает мотивирующих средств, которые разрабатывают администрации районов», — рассказал представитель комитета по благоустройству Петербурга Андрей Ефимов на заседании штаба в пятницу.

Он посетовал, что некоторые администрации районов не могут наладить даже простого информирования жителей Петербурга о проведении Дня благоустройства. Учреждения культуры, которые могли бы развлекать тружеников в субботники, также, по мнению Ефимова, не принимают в них активного участия.