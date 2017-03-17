В сети появилось видео задержания уфимской Росгвардией ведущего канала «Пятница»

Напомним, накануне ведущий программы «Магаззино» отправился в один из уфимских супермаркетов на Ферина, 1/1. Магазин посетил собственный инопланетянин съемочной группы, который вызвал шок у местных продавцов. Они нажали тревожную кнопку и вызвали охрану по просьбе испуганных покупателей.

«Группа наших сотрудников выехала на место происшествия. Гражданина в форме инопланетянина задержали. Выяснилось, что он оказался членом съемочной группы федерального телеканала. Так как явного нарушения не было, после установления личности его отпустили. Все-таки даже представители внеземных цивилизаций должны соблюдать порядок в нашей республике! Мы всегда выезжаем как на боевую тревогу», — прокомментировала ProUfu.ru специалист пресс-службы ведомства Наталья Трутнева.