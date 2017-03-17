В сети появилось видео задержания уфимской Росгвардией ведущего канала «Пятница»
В сети появилось видео задержания в уфимской полиции ведущего канала «Пятница».
В сети появилось видео задержания в уфимской полиции ведущего канала «Пятница».
Напомним, накануне ведущий программы «Магаззино» отправился в один из уфимских супермаркетов на Ферина, 1/1. Магазин посетил собственный инопланетянин съемочной группы, который вызвал шок у местных продавцов. Они нажали тревожную кнопку и вызвали охрану по просьбе испуганных покупателей.
«Группа наших сотрудников выехала на место происшествия. Гражданина в форме инопланетянина задержали. Выяснилось, что он оказался членом съемочной группы федерального телеканала. Так как явного нарушения не было, после установления личности его отпустили.
Пока неизвестно, какие магазины еще проверит Андрей Молочко.
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