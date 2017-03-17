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13:21 (мск), источник: ТАСС

Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходные

Речь идет о станциях «Кузьминки», «Отрадное», «Домодедовская» и «Третьяковская».

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вестибюли ряда станций метро Москвы будут закрыты в предстоящие выходные. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

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«В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций Московского метрополитена. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказали в пресс-службе.

С 22:00 мск пятницы, 17 марта, до открытия метрополитена в понедельник, 20 марта, для пассажиров будет закрыт западный вестибюль станции «Кузьминки». Для проведения монтажных работ по установке новых турникетов 19 марта будет закрыт северный вестибюль станции «Отрадное», 19 марта — северный вестибюль станции «Домодедовская».

Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции «Третьяковская».

С 15 по 29 марта для пассажиров закрыт южный вестибюль станции «Крылатское» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через северный вестибюль.

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