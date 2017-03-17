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14:26 (мск), источник: ТАСС

Ситуация со зданием для новосибирского драмтеатра находится на контроле Минкульта РФ

Театр Афанасьева в течение многих лет не может обрести собственное здание.

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Ситуация с новосибирским театром Афанасьева, который в течение многих лет не может обрести собственное здание, находится на контроле у Министерства культуры РФ. Об этом сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Когда был визит Ольги Голодец в Новосибирск (в середине февраля 2017 года — прим. ТАСС), я попросил поддержки по развитию нашего театра Афанасьева. Мы выиграли суд и возвращаем театру помещение кинотеатра «Пионер». Она поручила министру культуры РФ Владимиру Мединскому взять ситуацию с обеспечением материально-технической базы театра на контроль, — сказал Локоть.

О результатах работы Министерство культуры должно сообщить до 1 апреля текущего года, добавил мэр.

Новосибирский городской драматический театр им. Сергея Афанасьева был основан в 1988 году, за почти 30-летнюю историю поставил более 100 спектаклей. Постановки театра являются лауреатами ряда региональных, российских и международных фестивалей. В течение долгого времени театр не мог обрести собственного здания.

В начале 2017 года арбитражный суд обязал кинопрокатчика «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» вернуть городу помещение кинотеатра «Пионер», в котором планировалось разместить театр. Ранее место для театра было зарезервировано в многофункциональном комплексе «Снежная миля», из-за строительства которого на участке федеральной трассы в Новосибирске образовался разлом.

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