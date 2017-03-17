Более ста памятников и скульптур отреставрируют в столице в этом году

«Реставраторы выполнят расчистку памятников от многочисленных загрязнений. Также запланировано структурное укрепление каменной поверхности, мастиковка (устранение дефектов) и восполнение небольших утрат», — рассказали в депортаменте культурного наследия Москвы.

Более сотни столичных памятников скульптур и художественных надгробий в этом году отреставрируют и приведут в порядок, сообщает в пятницу, 17 марта, официальный портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты проведут обследование и обновление как современных скульптур, среди которых памятник 2007 года «Москва — Петушки», созданный в честь автора одноименной поэмы Венедикта Ерофеева, так и уникальных монументов XVIII века «Времена года» в усадьбе Петровско-Разумовское. Там расположено четыре статуи — «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», композиция которых символизирует человеческий возраст: детство, молодость, зрелость, старость. В порядок приведут бронзовые скульптуры Веры Мухиной «Вода» и «Земля» (1957 год) в «Лужниках» и памятник 1970 года «Ленин-гимназист», расположеный перед зданием Дворца пионеров.

В Мосгорнаследии отметили, что более двух десятков художественных надгробий на Миусском, Ваганьковском, Армянском кладбищах также ждет реставрация.

Отдельно уточняется, что до конца этого года планируется разработать проекты реставрации шести крупных памятников в Москве, среди которых два памятника Николаю Гоголю и статуя Юрия Долгорукого на Тверской площади. Монументам сделают обмеры с помощью 3D-сканера, что позволит создать их трехмерные копии. Реставрацию этих объектов культурного наследия планируется начать в 2018 году.