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12:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На правобережье Красноярска избавились от 8 незаконных свалок

Общая площадь размещения бытовых отходов составляет 2 тысячи квадратных метров.

В Кировском районе прошел рейд по выявлению несанкционированных свалок. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

В ходе рейда сотрудники администрации выявили 8 несанкционированных свалок на улицах Семафорной, Транзитной, Новой, Затонской, Кутузова и других. Общая площадь размещения бытовых отходов составила 2 тысячи квадратных метров. В основном, свалки находятся вблизи частного сектора, на пустырях, возле подвалов, гаражных массивов и железнодорожных путей.

«Наша задача не только ликвидировать незаконные свалки, но и организовать работу по предотвращению новых. Выбрасывая мусор в неположенных местах, жители совершают административные правонарушениях. Штрафы за такие нарушения составляют до 4 тысяч рублей», — отметил руководитель администрации Кировского района Андрей Шлома.

Основные работы по ликвидации свалок пройдут летом. Несанкционированные свалки появляются каждый год. Однако благодаря целенаправленной профилактической работе за последние два года количество захламленных участков сократилось вдвое.

По материалам пресс-службы городской администрации.

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