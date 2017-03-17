Новосибирцев предупредили о «грязном» тумане на выходных, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Утром 18 марта в Новосибирске ожидается небольшая облачность, ночью и утром туман, без осадков, ветер северо-восточный 2−7 м/с, изморозь, на дорогах возможна гололедица.

«Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов с 14 часов 17 марта до 14 часов 20 марта», — рассказали в муниципалитете.

Специалисты департамента по ЧС просят новосибирцев при возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по телефону 051.