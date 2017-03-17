Новосибирцев предупредили о «грязном» тумане на выходных
Метеоусловия в городе будут способствовать накоплению в воздухе вредных примесей, рассказали синоптики.
Метеоусловия в городе будут способствовать накоплению в воздухе вредных примесей, рассказали синоптики.
Новосибирцев предупредили о «грязном» тумане на выходных, об этом сообщает
Утром 18 марта в Новосибирске ожидается небольшая облачность, ночью и утром туман, без осадков, ветер
«Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов с 14 часов 17 марта до 14 часов 20 марта», — рассказали в муниципалитете.
Специалисты департамента по ЧС просят новосибирцев при возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по телефону 051.