В Уфе назвали лучших анестезиологов и реаниматологов среди студентов Башгосмедуниверситета

На первом проверялись теоретические знания студентов, на втором — практические навыки. Третий этап потребовал от будущих врачей мобилизации всех их знаний и умений для того, чтобы оказать первую помощь пострадавшим при ДТП. Участникам олимпиады предстояло извлечь пострадавшего из автомобиля и провести реанимационные мероприятия.

Как сообщили в вузе, из 100 человек в финал вышли 30 — команды из наиболее эрудированных и активных студентов лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов и сборная команда иностранных студентов БГМУ. По итогам победу одержала команда лечебного факультета. В личном зачете лучшим стал Валерий Сахаров, второе место — у Елены Карановой, третье — у Дениса Салихова.

По словам шестикурсника, старосты студенческого научного кружка по анестезиологии и реаниматологии Ильгиза Гарипова, участие в олимпиаде помогает в отработке профессиональных навыков и позволяет проверить их на практике в стрессовой ситуации.

Студенты из Индии отметили, что олимпиада — это еще одна возможность обогатить свои языковые знания и навыки оказания экстренной и неотложной помощи. Участие в таких мероприятиях позволяет повысить уровень подготовки, поделились мнением участники олимпиады.

Ректор БГМУ, член-корреспондент РАН Валентин Павлов считает, что использование симуляционных методов обучения способствует развитию профессиональных компетенций будущих врачей и призвано научить студентов оказывать первую помощь при чрезвычайных ситуациях вне зависимости от их специализации.

Прошедшая олимпиада дала старт череде мероприятий, посвященных грядущему 85-летнему юбилею Башгосмедуниверситета.