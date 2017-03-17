Симферопольцев попросили держаться подальше от Салгира
В связи с технологическим сбросом воды из наполненного Симферопольского водохранилища, власти города попросили людей держаться подальше от реки Салгир.
В связи с технологическим сбросом воды из наполненного Симферопольского водохранилища, власти города попросили людей держаться подальше от реки Салгир.
Власти Симферополя попросили горожан находиться подальше от реки Салгир
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«В течение нескольких дней будет осуществляться технологический сброс воды с 9.00 расходом 5 кубометров в секунду. Просим соблюдать меры безопасности при нахождении вблизи русел рек», — уточнили в