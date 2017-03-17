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13:00 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Первые в мире. Уральские врачи провели ребенку уникальную операцию

Юная пациентка онкологов рассказала о своих докторах президенту РФ Владимиру Путину.

Хирурги Областной детской клинической больницы № 1 впервые в мировой практике удалили злокачественную опухоль печени и тромб в нижней полой вене в условиях искусственного кровообращения, сообщает пресс-секретарь клиники Елена Жукова.

Хирургические вмешательства по поводу удаления злокачественной опухоли печени у детей для крупных клиник России не редкость. Но до сих пор никто в мире не проводил такие операции детям в условиях искусственного кровообращения, то есть при «отключенном» сердце. Первыми на это решились хирурги ОДКБ № 1. По словам хирурга-онколога клиники Сергея Тупоногова, иным способом слишком большой тромб в нижней полой вене было просто «не взять». Операция по удалению опухоли, тромбов и метастаз, которая была проведена 17-летней пациентке детского онкоцентра Юле Ласковенковой из поселка Восточный, длилась шесть часов. В ней принимала участие мультидисциплинарная бригада хирургов разных специализаций. Операция прошла успешно.

Юная пациентка написала о врачебном подвиге своих докторов президенту РФ Владимиру Путину. «Мне очень хотелось отблагодарить врачей, и рассказать Владимиру Владимировичу о том, какие чудеса могут делать специалисты областной детской больнице, — говорит Юля. — кстати, мне сказали, что мое письмо дошло и до Министерства здравоохранения Свердловской области, и до Президента России».

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