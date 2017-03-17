В понедельник врачи планируют перевести из реанимации челябинку, находившуюся за рулем упавшего с моста автомобиля

«Врач сказала, что Наташа сама дышит, без аппарата, — написал на своей странице в соцсети ее брат Максим Миночкин. — Может, на ночь будут подключать. Состояние понемногу улучшается».

По словам брата, состояние женщины улучшается, ее стали понемногу кормить обычной едой. «Врач сказала, возможно, в понедельник переведут Наташу из реанимации», — поделился радостной новостью ее брат.