В понедельник врачи планируют перевести из реанимации челябинку, находившуюся за рулем упавшего с моста автомобиля

«Врач сказала, что Наташа сама дышит, без аппарата, — написал на своей странице в соцсети ее брат Максим Миночкин. — Может, на ночь будут подключать. Состояние понемногу улучшается».
По словам брата, состояние женщины улучшается, ее стали понемногу кормить обычной едой. «Врач сказала, возможно, в понедельник переведут Наташу из реанимации», — поделился радостной новостью ее брат.
Как ранее сообщало агентство, 6 марта в полдень вылетел с моста на автодорогу «Меридиан» автомобиль «Шкода Фабия», за рулем которого находилась 33-летняя женщина. Машина пролетела две ветки железнодорожных путей, пробила ограждение и упала на трамвайные пути на улице Труда. Женщина с многочисленными травмами поступила в горбольницу № 8, где ее прооперировали.