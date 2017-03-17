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12:54 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области с 12 апреля ограничат движение большегрузов

С 12 апреля 2017 года на автодорогах регионального или межмуниципального значения Челябинской области будет введено ограничение движения механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Соответствующий приказ подписал сегодня, 17 марта, министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта, запрет не распространяется на трактора марки МТЗ-80 и Т-40, спецтранспорт, используемый для работ по содержанию и ремонту автодорог, на машины, перевозящие продукты питания, животных, корма для скота, лекарственные препараты, горюче-смазочные материалы, жидкий азот для сельскохозяйственных организаций, сжиженный газ для населения, топочный мазут, печное топливо, семенной фонд, удобрения, гербициды, почту и почтовые грузы.

Кроме того, без ограничений могут передвигаться пассажирские автобусы, машины министерства бороны РФ и автомобили с грузами, необходимыми для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Ограничение будет действовать до полного просыхания земляного полотна, но не более месяца.

Другие транспортные средства, нагрузка на ось которых превышает установленные нормы, смогут ездить по областным автодорогам только на основании специальных разрешений. Их будет выдавать министерство дорожного хозяйства и транспорта.

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