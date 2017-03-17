В Воронеже пройдет бесплатная экскурсия «Гибель империи»

Бесплатная экскурсия-прогулка «Гибель империи» начнется в Воронеже в 12:00 субботы, 18 марта, от памятника Петру I в Петровском сквере. Участникам расскажут, как в город пришла весть об отречении императора Николая II и что происходило после этого.

Воронежцы узнали об отречении 18 марта 1917 года по новому стилю. В Воронеже начались митинги солдат и рабочих, разоружение полиции, молебны о «богоданном Временном правительстве» и низвержение символов царской власти. Краевед Николай Сапелкин проведет горожан по местам трагических событий.

Мероприятие состоится в рамках проекта «Воронеж ногами». Прогулка продлится около двух часов.

Справка РИА «Воронеж»

Император Николай II отрекся от престола в пользу сына при регентстве своего брата, великого князя Михаила 2 марта (15 марта по новому стилю) 1917 года. Отречение стало одним из ключевых событий Февральской революции 1917 года.