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13:09 (мск), источник: Meduza

У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт

В аэропорту Сиднея совершил экстренную посадку пассажирский самолет Saab 340B, у которого во время полета отвалился правый винт. Самолет выполнял региональный рейс авиакомпании Regional Express из города Олбери.

На борту находились 19 человек, в том числе трое членов экипажа. Никто из них не пострадал.

По предварительным данным, винт отвалился на высоте около 1800 метров на расстоянии около 20 километров от аэропорта; найти его пока не удалось.

Информации о возможных причинах происшествия пока нет. Представитель Управления безопасности полетов гражданской авиации Австралии заявил журналистам, что за 20 лет работы в отрасли никогда не сталкивался с потерей винта самолетом.

Saab 340 — двухмоторный турбовинтовой самолет, он вмещает около 35 человек и используется в основном для региональных авиаперевозок. Австралийская авиакомпания Regional Express эксплуатирует более 50 самолетов Saab 340 разных модификаций.

Комментарии
1
F 870
Вместе с винтом отвалился и миф об исключительно русской природе разгильдяйства! ))
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