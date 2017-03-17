У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт

На борту находились 19 человек, в том числе трое членов экипажа. Никто из них не пострадал.

По предварительным данным, винт отвалился на высоте около 1800 метров на расстоянии около 20 километров от аэропорта; найти его пока не удалось.

Информации о возможных причинах происшествия пока нет. Представитель Управления безопасности полетов гражданской авиации Австралии заявил журналистам, что за 20 лет работы в отрасли никогда не сталкивался с потерей винта самолетом.