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13:10 (мск), источник: ТАСС

Правоохранители проводят антитеррористические учения в метро в Москве

На станциях работают кинологи с обученными на поиск взрывчатки собаками.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Подразделения ФСБ, МЧС и полиция проводят антитеррористические учения на четырех станциях метро в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

«Сотрудники ФСБ, МЧС и полиция проводят антитеррористические учения на станциях метро “Чистые пруды”, “Площадь революции”, “Китай-город” и “Охотный ряд”. На станциях работают кинологи с обученными на поиск взрывчатки собаками», — сказал собеседник агентства.

Движение поездов не останавливалось, станции метро работают в обычном режиме.

Ранее некоторые СМИ сообщали об угрозе взрыва на этих четырех станциях метрополитена.

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