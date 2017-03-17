В Нижнем Тагиле, где бродячие собаки напали на детей, официально запретили подкармливать животных

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, соответствующие поправки внесены в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города. Гражданам и юрилицам запрещается организация мест для прикорма безнадзорных собак. Также запрещено оставлять остатки пищи и корм для бездомных собак.

Отметим, что за нарушение правил благоустройства территорий населённых пунктов областным законом предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 1 до 5 тыс. руб. для граждан; от 20 до 50 тыс. руб. для должностных лиц; от 200 до 400 тыс. руб. для юрлиц.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, ситуация с бродячими собаками в Нижнем Тагиле критическая. В феврале этого года бездомные собаки в «Путинграде» напали на детей. Первый раз стая собак напала на женщину с маленьким ребенком — малыша сильно напугали и разорвали верхнюю одежду. Второй случай произошел со школьницей — ученица пятого класса возвращалась с уроков, когда на нее напали собаки. Следователи начали проверку инцидентов.

Добавим, что нападения бездомных собак фиксируются и в других муниципалитетах Свердловской области. В частности, в Ревде собаки напали на школьника. Ранее в селе Пальмино собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку.