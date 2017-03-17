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13:14 (мск), источник: Nakanune.ru

В Нижнем Тагиле, где бродячие собаки напали на детей, официально запретили подкармливать животных

Администрация Нижнего Тагила запретила подкармливать бездомных собак. Нарушителям светит штраф.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, соответствующие поправки внесены в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города. Гражданам и юрилицам запрещается организация мест для прикорма безнадзорных собак. Также запрещено оставлять остатки пищи и корм для бездомных собак.

Отметим, что за нарушение правил благоустройства территорий населённых пунктов областным законом предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 1 до 5 тыс. руб. для граждан; от 20 до 50 тыс. руб. для должностных лиц; от 200 до 400 тыс. руб. для юрлиц.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, ситуация с бродячими собаками в Нижнем Тагиле критическая. В феврале этого года бездомные собаки в «Путинграде» напали на детей. Первый раз стая собак напала на женщину с маленьким ребенком — малыша сильно напугали и разорвали верхнюю одежду. Второй случай произошел со школьницей — ученица пятого класса возвращалась с уроков, когда на нее напали собаки. Следователи начали проверку инцидентов.

Добавим, что нападения бездомных собак фиксируются и в других муниципалитетах Свердловской области. В частности, в Ревде собаки напали на школьника. Ранее в селе Пальмино собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку.

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