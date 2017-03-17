От выбросов омичи могут опьянеть и испытывать тошноту

Вопрос едких химических запахов в Омске по-прежнему стоит остро. С 9 марта горожане то и дело жалуются на появление неприятных «ароматов» в разных районах города. Неизвестное предприятие в тот день совершило выброс в атмосферу Омска популярного одоранта — этилмеркаптана. Омичей успокаивали, что это вещество безопасно, однако это далеко не так.

Этилмеркаптан, которым омичи вынуждены дышать уже неделю, вызывает интоксикацию в организме. Об этом сегодня заявил начальник ГУ МЧС по Омской области Владимир Корбут. Однако главный спасатель региона успокоил горожан: чтобы нанести вред организму, концентрация веществ должна превышать норму в десятки тысяч раз.

Владимир Корбут, начальник ГУ МЧС по Омской области:

— Те концентрации, которые наблюдаются в городе, для человека безопасны. Если концентрация будет превышена в десятки тысяч раз, то человек почувствует легкое наркотическое опьянение, мышечные недомогания. Как следствие могут быть тошнота и рвота. Но существенного вреда на организм данное вещество оказать не может. Если будет что-то опасное, то мы омичей незамедлительно проинформируем по ТВ, радио и через СМС-сообщения.

Главный ведомства подчеркнул: с момента первого выброса пока не зафиксировано ни одного случая негативного влияния этилмеркаптана на человека. Надзорные ведомства зафиксировали превышение нормы содержания вещества в Омске в 400 раз. По словам Корбута, этого недостаточно, чтобы почувствовать дурноту.

Однако научный обзор «Характеристика современных одорантов» авторства кандидатов медицинских наук Бухтиаровой и Хоменко гласит, что этилмеркаптан совсем не безобидное вещество.

Научный обзор «Характеристика современных одорантов»:

— Все меркаптаны — сильные ирританты. В высоких концентрациях вызывают цианоз, судороги, гемолитическую анемию, лихорадку, кому и необратимое угнетение функций мозга. При воздействии этилмеркаптана в концентрации 2•109 мг/м3 в течении 2 часов у животных наблюдаются расстройства дыхания, координации движения, наркоз. Гибель 100% животных наступает при концентрации 4•109 мг/м3. По данным, вдыхание этилмеркаптана в концентрации 0,1 мг/л по 4 ч в день (6 раз в неделю) в течение 5 месяцев не вызывало у мышей, крыс и кроликов изменений прироста массы тела. Позже у кроликов отмечалось учащение пульса, повышение артериального давления и выделение сульфатов с мочой; у крыс нарастание возбудимости.

У людей вдыхание этилмеркаптана в концентрациях выше пороговых (0,016 мг/л) может привести к возникновению рвоты и поноса, появлению белка, цилиндров и крови в моче. Воздействие таких концентраций не приводит к развитию серьезных осложнений. Отмечено, что концентрации этилмеркаптана до 16•106 мг/м3 не вызывают серьезных последствий даже при многочасовом воздействии.

Отметим, результаты замеров показали, что в воздухе Омска этилмеркаптана содержится 0,021 мг/м3. Следственный комитет возбудил уголовное дело и проводит проверку совместно с МЧС, министерством природных ресурсов, Росгидрометом, Природоохранной прокуратурой. Однако источник вредных опасных выбросов пока не найден.