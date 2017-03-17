В зоне эпидемии гриппа остаются Новосибирск, Кемерово и Вологда
В целом по населению за неделю заболеваемость снизилась на 18,7 процента, уйдя на 17 процентов ниже эпидпорога.
В целом по населению за неделю заболеваемость снизилась на 18,7 процента, уйдя на 17 процентов ниже эпидпорога.
«Эпидемические пороги на этой неделе по населению в целом были превышены в 3 городах, еще в 4 городах пороги были превышены в отдельных возрастных группах», — говорится в сообщении. В Краснодаре, Калининграде и Твери это дети 7−14 лет, а в Смоленске — дети 3−6 лет. На предыдущей неделе превышение эпидпорогов по населению в целом наблюдалось в 11 городах и еще в 4 пороги были превышены в отдельных возрастных группах.
В целом по населению за неделю заболеваемость снизилась на 18,7 процента, уйдя на 17 процентов ниже эпидпорога, что отмечено впервые за время эпидсезона (начался в ноябре 2016 года). Однако в НИИ гриппа не торопятся сообщить об окончании эпидемии, ссылаясь на то, что неделя с 6 по 12 марта была не полной, и в таких случаях всегда отмечается резкое снижение заболеваемости
«Анализируемая неделя была неполной рабочей неделей, и о ситуации по гриппу можно будет судить со следующей недели», — отмечается в сообщении службы надзора за гриппом.