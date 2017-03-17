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13:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ценз 16+: фильм «Красавица и чудовище» не вышел в прокат в Казахстане

В России фильм посчитали пропагандой гомосексуализма и повысили возрастной ценз с 6+ до 16+

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Диснеевский фильм «Красавица и чудовище» не вышел в прокат в Казахстане, сообщила сеть кинотеатров Kinopark Multiplex Cinemas.

Фильм должен был выйти в казахстанский прокат 16 марта.

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«К глубочайшему сожалению, у наших партнеров, компании “Меломан”, возникли проблемы с возможностью проката фильма “Красавица и чудовище” на территории РК. Не сомневаемся, что великолепный продукт студии Disney мы сможем увидеть в самое ближайшее время», — говорится в обращении Kinopark к зрителям.

Фильм «Красавица и чудовище» оказался в центре внимания в соседней России задолго до выхода в прокат. В связи с подозрением на гей-пропаганду в этом кино депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министерство культуры провести соответствующую проверку. По итогам ведомство рекомендовало повысить возрастной ценз при показе с 6+ до 16+.

Фильм «Красавица и чудовище» снял режиссер Билл Кондон. Главную роль исполнила известная по фильмам о Гарри Поттере актриса Эмма Уотсон. Также в фильме сыграли Дэн Стивенс («Легион»), Стэнли Туччи («Терминал», «Дьявол носит Prada»), Иэн МакКеллен («Властелин колец», «Хоббит»), Эмма Томпсон («Реальная любовь»), Юэн МакГрегор («Звездные войны», «На игле») и другие.

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