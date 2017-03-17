Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Бракоразводный процесс в РФ, за которым пристально следил мир
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
10Освобожденная Пальмира
10Фестиваль весны в Индии
18:47 (мск), источник: Интерфакс

Напавшего в 2016 году на московскую синагогу отправили на принудительное лечение

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы отправил на принудительное лечение бывшего концертмейстера Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ивана Лебедева, который осенью 2015 года напал на Московскую хоральную синагогу. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Источник: Агентство «Москва»

После вступления решения суда в силу Лебедев будет направлен для лечения в специализированное медицинское учреждение при ФСИН России.

2 октября 2016 года 40-летний житель подмосковного города Королева Иван Лебедев напал на Московскую хоральную синагогу. Он ворвался в здание с канистрой бензина и ранил охранника из травматического пистолета.

Злоумышленник был задержан и госпитализирован в специальное медучреждение. Полиция возбудила уголовное дело статье «Хулиганство».

В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете подтвердили, что Лебедев работал в этом вузе концертмейстером.

По месту жительства мужчина состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Visa разрешила владельцам банкоматов брать комиссию за снятие денег
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Россия передала Украине осужденных из колоний в Крыму
Президент Молдавии рассказал о подарке для Путина
Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет»
Во время интервью кировского политика завял цветок
Два самолета чудом избежали столкновения в аэропорту Симферополя
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь