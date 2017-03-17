Напавшего в 2016 году на московскую синагогу отправили на принудительное лечение
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы отправил на принудительное лечение бывшего концертмейстера Православного
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы отправил на принудительное лечение бывшего концертмейстера Православного
После вступления решения суда в силу Лебедев будет направлен для лечения в специализированное медицинское учреждение при ФСИН России.
2 октября 2016 года 40-летний житель подмосковного города Королева Иван Лебедев напал на Московскую хоральную синагогу. Он ворвался в здание с канистрой бензина и ранил охранника из травматического пистолета.
Злоумышленник был задержан и госпитализирован в специальное медучреждение. Полиция возбудила уголовное дело статье «Хулиганство».
В Православном
По месту жительства мужчина состоит на учете в