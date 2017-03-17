Сделанный королевскими руками чизбургер продали за 10 тысяч долларов

Для приготовления чизбургера были использованы семь кусков мяса, каждый из которых представлял отдельный эмират ОАЭ, выдержанный чеддар, бекон и булочки с шафраном. Кроме катарского принца шейха Мохаммеда бин Абдуллы аль-Тани, в создании блюда участвовал известный кулинар Рассел Импьяци, который является шеф-поваром дубайского ресторана Le Gourmet, сообщает Daily Mail.

После приготовления чизбургер был продан на аукционе. Самую высокую цену в 10 тысяч долларов за него предложила Асма аль-Фахим, издательница глянцевого журнала Villa 88. Вырученные за блюдо деньги пошли в фонд борьбы с раком груди «Розовый караван».

Данная цена является рекордной для бургеров. Два года назад на таком же мероприятии в Дубаи аналогичное блюдо было продано за 7 тысяч долларов.