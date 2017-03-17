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14:05 (мск), источник: Вести.Ру

Сделанный королевскими руками чизбургер продали за 10 тысяч долларов

На благотворительном мероприятии в Дубаи был продан за 10 тысяч долларов гигантский чизбургер, в приготовлении которого принял участие член королевской семьи Катара.

Для приготовления чизбургера были использованы семь кусков мяса, каждый из которых представлял отдельный эмират ОАЭ, выдержанный чеддар, бекон и булочки с шафраном. Кроме катарского принца шейха Мохаммеда бин Абдуллы аль-Тани, в создании блюда участвовал известный кулинар Рассел Импьяци, который является шеф-поваром дубайского ресторана Le Gourmet, сообщает Daily Mail.

После приготовления чизбургер был продан на аукционе. Самую высокую цену в 10 тысяч долларов за него предложила Асма аль-Фахим, издательница глянцевого журнала Villa 88. Вырученные за блюдо деньги пошли в фонд борьбы с раком груди «Розовый караван».

Данная цена является рекордной для бургеров. Два года назад на таком же мероприятии в Дубаи аналогичное блюдо было продано за 7 тысяч долларов.

Комментарии
3
Игорек
Я бы обрыгался бы)))
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***SKARLETT***
я эту Пакость и за так Не возьму
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Свин .
ндаа - бургер, в приготовлении которого принял участие член
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