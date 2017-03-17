Сделанный королевскими руками чизбургер продали за 10 тысяч долларов
На благотворительном мероприятии в Дубаи был продан за 10 тысяч долларов гигантский чизбургер, в приготовлении которого принял участие член королевской семьи Катара.
На благотворительном мероприятии в Дубаи был продан за 10 тысяч долларов гигантский чизбургер, в приготовлении которого принял участие член королевской семьи Катара.
Для приготовления чизбургера были использованы семь кусков мяса, каждый из которых представлял отдельный эмират ОАЭ, выдержанный чеддар, бекон и булочки с шафраном. Кроме катарского принца шейха Мохаммеда бин Абдуллы
После приготовления чизбургер был продан на аукционе. Самую высокую цену в 10 тысяч долларов за него предложила Асма
Данная цена является рекордной для бургеров. Два года назад на таком же мероприятии в Дубаи аналогичное блюдо было продано за 7 тысяч долларов.