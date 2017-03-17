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14:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Школы Иркутска переведут в одну смену — мэр

Дмитрий Бердников подвел итоги своей работы за 2016 год.

Источник: IrkutskMedia.ru

Обучение в одну смену планируют организовать в школах Иркутска. Об этом заявил мэр города Дмитрий Бердников в ходе своего отчета сегодня, 17 марта. Кроме того, в 2017 году закончится строительство школы № 66 на улице Ленской и основного корпуса школы № 64 на улице Гидростроителей, сообщает ИА IrkutskMedia.

Также начнется строительство школы в микрорайоне Лесной, школы № 25 и проектирование образовательного учреждения на Багратиона.

«У нас есть глобальная задача — перевести школы Иркутска в одну смену. Это вопрос не одного дня. В 2017 году планируем начать строительство детских садов на улицах Зимней, Батарейной и Байкальской. Также закончим проектирование дошкольных учреждений на Сосновой, Академика Бурденко и в 20-м Советском переулке», — отметил Дмитрий Бердников.

Еще один приоритет — безопасность в школах. На сегодняшний день они оснащены пожарной, тревожной сигнализацией. Кроме того, в 2016 году были установлены магнитные замки во всех дошкольных учреждениях.

Напомним, что к строительству нового здания школы № 19 планируется приступить во втором квартале 2017 года. Об этом на рабочем совещании заявил заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике города Иван Готовский. Он также подчеркнул, что открыть школу предполагается 1 сентября 2018 года.

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