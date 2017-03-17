11 новосибирцев смогут пройти альтернативную службу в НОВАТе

Ольга Дурных, корреспондент: «Артисты балета могут выходить на пенсию уже в 35 лет. Успешная карьера — это яркая вспышка, которую важно не пропустить. А за год в армии многое может измениться. Потеряется форма или найдутся претенденты на твое место, которых по традиции много».

В балетной труппе НОВАТа женщин в три раза больше мужчин. Гендерный «перекос» — общая проблема многих театров. Хотя сам по себе жанр требует обратного.

Валерий Бродский, помощник генерального директора театра оперы и балета: «У нас в репертуаре балетных спектаклей сейчас уже насчитывается 16. Некоторые балеты сугубо мужские как “Спартак” и так далее. Каждый боец балетный здесь на счету. Попытки как-то решать, отсрочку делать или еще что-то натыкались на очень большие препятствия».

Из балетных туфель в берцы. Могли забрать прямо со сцены. И не попишешь. Полгода три министерства рассматривали просьбу новосибирского оперного. Согласовали. Сейчас театр заявляет 11 кандидатов для альтернативной службы. Желающих из техперсонала и оркестра пока нет. Все претенденты танцоры. Денис — один из них. У станка с 10 лет, сегодня — занят во всех постановках.

Денис Голов, артист балета: «Недавно ходил в военкомат. Мне сказали — если у тебя анализы будут хорошие — все, пойдешь служить. Ну, я испугался, и у меня не было другого варианта. Ты можешь, конечно, служить в каком-нибудь ансамбле. Но это совсем другое и никому неинтересно.

В армию под светом софитов возьмут только сотрудников театра. На 21 месяц. Носить форму Дениса не заставят, зато покидать Новосибирск разрешат только во время гастролей. Нельзя подрабатывать в других местах, никакого хулиганства и прогулов. Иначе сроки культурной службы продлят.