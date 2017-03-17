Сотрудники ГИБДД ловили должников на дорогах Новосибирска

Игорь Капориков, корреспондент: «Сегодня одной проверки документов для сотрудников ГИБДД не достаточно. Почти каждого автомобилиста они проводят в машину где по базе проверяют на штрафы и другие задолженности».

Проверка по базе ГИБДД и приставов. Штрафов нет — удачной дороги. Нашли в списке должников — задержат на некоторое время.

Но не все такие честные и пунктуальные. У кого-то денег не было, кто-то забыл, кому то помешали проблемы на работе и дома.

Ольга Бочкова, судебный пристав-исполнитель: «Оправдываются, говорят извините забыли. Может где оплатил, да не помню. Может еще что-то. В общем таким образом никто ничего вразумительного не сказал».

Елена Шевцова, водитель: «А у вас есть не оплаченные штрафы? — Есть один! — А почему не оплачивает? — Ну потому что денег не было. Потому что у меня еще в скидочный период попадает».

С начала этого года новосибирцы задолжали по штрафам ГИБДД больше 200 миллионов рублей.

Александр Агибин, старший инспектор по особым поручениям управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области: «Необходимо напомнить что не оплата штрафов. У нас административным кодексом предусмотрена статья 20.25 которая предусматривает арест до 15 суток. Судья выносит решение либо удвоение штрафа, либо арест».