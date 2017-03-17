Весенний Крым накрыло снегом

Как отмечают автомобилисты, дорога на подъем и спуск с перевала мокрая, но не замерзшая. Движение не затруднено.

При этом в Алуште осадков не наблюдается, а со стороны Симферополя и в самой крымской столице идет дождь.

По прогнозам Крымского гидрометцентра, этой ночью температура воздуха на полуострове опустится до —2 градусов.

В МЧС Республики Крым добавили, что с вечера 17 марта по 20 марта в Крыму возможно понижение температуры воздуха, днем максимальная температура составит 8 градусов тепла.