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14:09 (мск), источник: РИА Крым

Весенний Крым накрыло снегом

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости (Крым). На крымском полуострове опять похолодало — в отдельных районах температура воздуха достигла нулевой отметки. По сообщениям очевидцев, на Ангарском перевале в районе полудня пошел снег.

Как отмечают автомобилисты, дорога на подъем и спуск с перевала мокрая, но не замерзшая. Движение не затруднено.

При этом в Алуште осадков не наблюдается, а со стороны Симферополя и в самой крымской столице идет дождь.

По прогнозам Крымского гидрометцентра, этой ночью температура воздуха на полуострове опустится до —2 градусов.

В МЧС Республики Крым добавили, что с вечера 17 марта по 20 марта в Крыму возможно понижение температуры воздуха, днем максимальная температура составит 8 градусов тепла.

«Погодная обстановка будет сопровождаться местами умеренным дождем, утром и днем на западном побережье прогнозируется сильный дождь, в горах будут сильные осадки. Местами туман. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами до 15 м/с», — сообщили в МЧС.

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