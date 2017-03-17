Весенний Крым накрыло снегом

Как отмечают автомобилисты, дорога на подъем и спуск с перевала мокрая, но не замерзшая. Движение не затруднено.
При этом в Алуште осадков не наблюдается, а со стороны Симферополя и в самой крымской столице идет дождь.
По прогнозам Крымского гидрометцентра, этой ночью температура воздуха на полуострове опустится до —2 градусов.
В МЧС Республики Крым добавили, что с вечера 17 марта по 20 марта в Крыму возможно понижение температуры воздуха, днем максимальная температура составит 8 градусов тепла.
«Погодная обстановка будет сопровождаться местами умеренным дождем, утром и днем на западном побережье прогнозируется сильный дождь, в горах будут сильные осадки. Местами туман. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами до 15 м/с», — сообщили в МЧС.