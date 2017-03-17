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14:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежец обвел белой краской опасные ямы на дороге

Самую крупную из выбоин дорожники отремонтировали в тот же день.

Воронежец Даниил Некрасов обвел белой краской опасные ямы на Дачном проспекте в микрорайоне Сомово в четверг, 16 марта. Самую крупную из выбоин дорожники отремонтировали в тот же день, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» автомобилист.

В марте воронежец сам угодил в эту яму размером 1,5 м х 1 м и пробил колесо, потому и решил привлечь к ней внимание.

— В то, что удастся привлечь внимание дорожников, я не верил, но захотелось, чтобы никто из автомобилистов в нее больше не попал. Я купил два баллончика с краской, обвел одну большую и три-четыре маленьких ямы. В тот же вечер дорожники большую и одну маленькую отремонтировали, остальные, в том числе и не обведенные, — нет, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Даниил Некрасов.

Автомобилист планировал обвести еще несколько ям вечером четверга, 16 марта, однако планам горожанина помешал дождь. Если погода позволит, Некрасов продолжит «акцию» вечером 17 марта.

Пользователи городской группы в соцсети, куда автомобилист выложил фотографии ямы до и после, оценили идею и сообщили о готовности присоединиться к «акции» — помочь и физически, и материально.

Контекст

Самая известная акция по привлечению внимания городских властей и дорожников к ямам прошла в Екатеринбурге летом 2012 года. Тогда художники нарисовали на дорогах Екатеринбурга три портрета: губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, председателя городской думы Евгения Порунова и главу местной администрации Александра Якоба, сообщила Lenta.ru. Портрет Куйвашева сначала пытались отмыть, потом закрасили, а яму закидали сухим асфальтом и утрамбовали лопатой. Похожим образом рабочие поступили и с другими портретами.

Зимой 2016 года жители Новоусманского поселка Воля разрисовали ямы на улице Советская и посадили в ней цветы. Активисты отметили, что если дорога непригодна для езды, то пусть будет клумбой и огородом.

Наконец, 14 марта 2017 года дорожную яму на бульваре Пионеров в Воронеже засыпали слепками челюстей. В этом здании находится частная стоматологическая клиника. Очевидцы предположили, что медики сами починили яму с помощью старых оттисков.

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