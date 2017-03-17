Воронежец обвел белой краской опасные ямы на дороге
Самую крупную из выбоин дорожники отремонтировали в тот же день.
Самую крупную из выбоин дорожники отремонтировали в тот же день.
Воронежец Даниил Некрасов обвел белой краской опасные ямы на Дачном проспекте в микрорайоне Сомово в четверг, 16 марта. Самую крупную из выбоин дорожники отремонтировали в тот же день, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» автомобилист.
В марте воронежец сам угодил в эту яму размером 1,5 м х 1 м и пробил колесо, потому и решил привлечь к ней внимание.
— В то, что удастся привлечь внимание дорожников, я не верил, но захотелось, чтобы никто из автомобилистов в нее больше не попал. Я купил два баллончика с краской, обвел одну большую и
Автомобилист планировал обвести еще несколько ям вечером четверга, 16 марта, однако планам горожанина помешал дождь. Если погода позволит, Некрасов продолжит «акцию» вечером 17 марта.
Пользователи городской группы в соцсети, куда автомобилист выложил фотографии ямы до и после, оценили идею и сообщили о готовности присоединиться к «акции» — помочь и физически, и материально.
Контекст
Самая известная акция по привлечению внимания городских властей и дорожников к ямам прошла в Екатеринбурге летом 2012 года. Тогда художники нарисовали на дорогах Екатеринбурга три портрета: губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, председателя городской думы Евгения Порунова и главу местной администрации Александра Якоба, сообщила Lenta.ru. Портрет Куйвашева сначала пытались отмыть, потом закрасили, а яму закидали сухим асфальтом и утрамбовали лопатой. Похожим образом рабочие поступили и с другими портретами.
Зимой 2016 года жители Новоусманского поселка Воля разрисовали ямы на улице Советская и посадили в ней цветы. Активисты отметили, что если дорога непригодна для езды, то пусть будет клумбой и огородом.
Наконец, 14 марта 2017 года дорожную яму на бульваре Пионеров в Воронеже засыпали слепками челюстей. В этом здании находится частная стоматологическая клиника. Очевидцы предположили, что медики сами починили яму с помощью старых оттисков.