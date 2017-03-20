Антропологи оценили преимущества религиозного поведения

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К такому выводу пришла антрополог Элеонор Пауэр (Eleanor A. Power) из Института Санта-Фе, изучавшая традиционные сообщества в Индии. Результаты ее исследования опубликованы в журнале Nature Human Behavior. Примерно 80 процентов людей во всем мире называют себя религиозными. Влияние этого фактора на социальную жизнь неоспоримо, но пока до конца не выяснено. Даже в рамках одного и того же исследования ученые не всегда могут прийти к непротиворечивым выводам.

На сегодняшний день достоверно доказано лишь, что люди в среднем склонны выделять тех, кто отличается религиозным поведением, — обычно их считают более щедрыми и честными, чем все остальные.

Приступая к своему исследованию, Элеонор Пауэр предположила, что этот стереотип усиливает влияние религиозных людей в рамках традиционных обществ, а также увеличивает проявляемую к ним степень доверия. Чтобы проверить эту гипотезу, она в течение двух лет непосредственно наблюдала за публичным поведением взрослых жителей двух деревень, Теппани и Ашакапурам, на юге Индии, среди которых были приверженцы двух религий — индуизма и христианства. Антрополог сфокусировала внимание на проявления религиозности жителей деревень и эпизодах обращения за помощью или советом.

Ритуал хождения по углям, Индия | Источник: AP 2017

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Пауэр разделила религиозные практики, которые ей довелось наблюдать, на три типа: регулярные проявления (посещение храма, отказ от конфликтов, соблюдение постов и временных обетов); окказиональные, но при этом традиционные публичные акты (крупные жертвоприношения, дорогостоящие паломничества); экстремальные публичные акты (самоистязание, проявление религиозной одержимости). Также ученый выделила пять степеней поддержи, которую жители индийских деревень оказывали друг другу: поручительство за другого члена общины, консультирование знакомых, финансовая помощь, непосредственная поддержка (одалживание предметов, уход за чужими детьми), эмоциональная поддержка.

Сопоставляя то, как члены общины участвуют в религиозных практиках и насколько часто они обращаются за помощью или оказывают ее, Пауэр пришла к выводу, что публичное отправление религиозных обрядов гарантирует человеку наиболее высокую степень доверия среди односельчан.

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Так, людей одного пола, социального статуса и близкого положения, которые регулярно демонстрировали свою религиозность, в среднем в 1,3 раза чаще просили о поддержке, чем тех, чья религиозность не была выражена. При этом оказалось, что положительно на социальном статусе верующего сказываются только проявление традиционных видов религиозности. Так, люди, совершившие за год два трудных и дорогостоящих религиозных ритуала, увеличили свои шансы на социальное доверие в 1,2 раза, а те, кто практиковал экстремальные религиозные обряды, напротив, уменьшили свои шансы на социальное доверие, — новое значение соответствующего показателя составило 0,9 от изначального. Согласно прогнозу антрополога, в наблюдаемых ею деревнях любую взрослую женщину, регулярно посещающую храм, другая женщина той же касты попросит о поддержке в 4,1 случая из ста. Количество обращений увеличится до 4,6 случая, если первая женщина, в добавление к этому, совершает один трудный и дорогостоящий публичный религиозный поступок в течение года. Если же она станет одержима, то количество обращений к ней уменьшится до 3,5 случая из ста.

По мнению Пауэр, полученные результаты свидетельствуют о том, что религиозность в традиционном обществе воспринимается как сигнал надежности, щедрости и общительности, побуждая жителей деревень налаживать с такими людьми устойчивые, как правило взаимные связи.