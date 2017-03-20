Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
В России поменяют расчет квартплаты
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Лариса Гузеева помолодела на 10 лет: новая стрижка звезды
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
13:49 (мск), источник: N + 1

Антропологи оценили преимущества религиозного поведения

Положение человека в традиционных сообществах в значительной степени зависит от степени его религиозности — чем активнее человек принимает участие в общепринятых религиозных практиках, тем выше его социальный статус, и эта закономерность, в свою очередь, влияет на формирование социальных отношений в рамках общины.

Источник: Reuters

К такому выводу пришла антрополог Элеонор Пауэр (Eleanor A. Power) из Института Санта-Фе, изучавшая традиционные сообщества в Индии. Результаты ее исследования опубликованы в журнале Nature Human Behavior.

Примерно 80 процентов людей во всем мире называют себя религиозными. Влияние этого фактора на социальную жизнь неоспоримо, но пока до конца не выяснено. Даже в рамках одного и того же исследования ученые не всегда могут прийти к непротиворечивым выводам.

На сегодняшний день достоверно доказано лишь, что люди в среднем склонны выделять тех, кто отличается религиозным поведением, — обычно их считают более щедрыми и честными, чем все остальные.

Приступая к своему исследованию, Элеонор Пауэр предположила, что этот стереотип усиливает влияние религиозных людей в рамках традиционных обществ, а также увеличивает проявляемую к ним степень доверия. Чтобы проверить эту гипотезу, она в течение двух лет непосредственно наблюдала за публичным поведением взрослых жителей двух деревень, Теппани и Ашакапурам, на юге Индии, среди которых были приверженцы двух религий — индуизма и христианства. Антрополог сфокусировала внимание на проявления религиозности жителей деревень и эпизодах обращения за помощью или советом.

Ритуал хождения по углям, Индия | Источник: AP 2017
Читайте также
Верховный суд Индии разрешил ритуальную голодовку до смерти

Пауэр разделила религиозные практики, которые ей довелось наблюдать, на три типа: регулярные проявления (посещение храма, отказ от конфликтов, соблюдение постов и временных обетов); окказиональные, но при этом традиционные публичные акты (крупные жертвоприношения, дорогостоящие паломничества); экстремальные публичные акты (самоистязание, проявление религиозной одержимости). Также ученый выделила пять степеней поддержи, которую жители индийских деревень оказывали друг другу: поручительство за другого члена общины, консультирование знакомых, финансовая помощь, непосредственная поддержка (одалживание предметов, уход за чужими детьми), эмоциональная поддержка.

Сопоставляя то, как члены общины участвуют в религиозных практиках и насколько часто они обращаются за помощью или оказывают ее, Пауэр пришла к выводу, что публичное отправление религиозных обрядов гарантирует человеку наиболее высокую степень доверия среди односельчан.
Читайте также
Верующих обвинили в непонимании мира

Так, людей одного пола, социального статуса и близкого положения, которые регулярно демонстрировали свою религиозность, в среднем в 1,3 раза чаще просили о поддержке, чем тех, чья религиозность не была выражена. При этом оказалось, что положительно на социальном статусе верующего сказываются только проявление традиционных видов религиозности. Так, люди, совершившие за год два трудных и дорогостоящих религиозных ритуала, увеличили свои шансы на социальное доверие в 1,2 раза, а те, кто практиковал экстремальные религиозные обряды, напротив, уменьшили свои шансы на социальное доверие, — новое значение соответствующего показателя составило 0,9 от изначального.

Согласно прогнозу антрополога, в наблюдаемых ею деревнях любую взрослую женщину, регулярно посещающую храм, другая женщина той же касты попросит о поддержке в 4,1 случая из ста. Количество обращений увеличится до 4,6 случая, если первая женщина, в добавление к этому, совершает один трудный и дорогостоящий публичный религиозный поступок в течение года. Если же она станет одержима, то количество обращений к ней уменьшится до 3,5 случая из ста.

По мнению Пауэр, полученные результаты свидетельствуют о том, что религиозность в традиционном обществе воспринимается как сигнал надежности, щедрости и общительности, побуждая жителей деревень налаживать с такими людьми устойчивые, как правило взаимные связи.

Хотя некоторая зависимость между религиозностью и социальными практиками наблюдается и в постиндустриальных обществах, пока исследователи воздерживаются от широких обобщений. Так, недавно международный коллектив ученых провел эксперимент с целью оценить степень альтруизма 1170 детей из Чикаго, Торонто, Кейптауна, Стамбула, Измира и Аммана. В результате выяснилось, что дети из нерелигиозных семей оказались более щедрыми, чем остальные. Зафиксировав корреляцию, ученые воздержались от описания причинно-следственных связей.

Елизавета Власова

Комментарии
1
анатолий Лысенко-Шариков
Только Путин ратует за астрологов!Ура!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Американцы создали самоутолщающуюся ткань
ООН составила ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира
Назначен новый руководитель службы судебных приставов
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Силуанов: Курс рубля к доллару должен быть ниже на 10-12%
Путин поздравил Ирину Антонову с юбилеем
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Как из трех комнат сделать четыре: реальный проект
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь