Московские власти решили капитально отремонтировть Манежную площадь

Более 80 улиц благоустроят в Москве в 2017 году

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Манежная площадь включена в программу капремонта на 2017 год. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью телеканалу «Москва-24» в пятницу.

«И в мае, в июне мы полностью обновим эту площадь, заменим плитку», — сказал Бирюков.

Он напомнил, что на Манежной площади плитка была уложена в 1997 году, когда город отмечал свое 850-летие. «И никто ее за это время не менял. Поэтому отдельные элементы плитки, они уже себя выработали», — подчеркнул заммэра.

Кроме того, он отметил, что прошедшая зима в городе была достаточно снежной.