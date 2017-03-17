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18:32 (мск), источник: Интерфакс

Московские власти решили капитально отремонтировть Манежную площадь

В мае-июне планируется заменить старую плитку и восстановить «провисшую», которую, по мнению властей, подмыло «обильное снеготаяние».

Источник: РИА "Новости"
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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Манежная площадь включена в программу капремонта на 2017 год. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью телеканалу «Москва-24» в пятницу.

«И в мае, в июне мы полностью обновим эту площадь, заменим плитку», — сказал Бирюков.

Он напомнил, что на Манежной площади плитка была уложена в 1997 году, когда город отмечал свое 850-летие. «И никто ее за это время не менял. Поэтому отдельные элементы плитки, они уже себя выработали», — подчеркнул заммэра.

Кроме того, он отметил, что прошедшая зима в городе была достаточно снежной.

Снеготаяние было достаточно бурным и обильным. Поэтому где-то пошли подмывы под существующую плитку, и в отдельных местах она просела.
Петр БирюковЗаместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства

Он добавил, что сейчас ведутся работы по восстановлению «провисшей» плитки.

Кроме того, заммэра напомнил, что в Александровском саду плитка была заменена еще несколько лет назад.

Ранее руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев сообщил «Интерфаксу», что капремонт плиточного покрытия на Манежной площади будет предусматривать работы по усилению и замене бетонного основания, переборке гранитного мощения с частичной заменой разрушенных плит, а также дополнительные работы по водоотведению и ремонту инженерных систем.

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