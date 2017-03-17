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18:37 (мск), источник: Интерфакс

В Домодедово пресекли незаконный ввоз пятнадцати обезьян

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Сотрудники Федеральной таможенной службы московского аэропорта Домодедово пресекли незаконный ввоз из Вьетнама 15 детенышей обезьян, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

«При проведении таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших рейсом Хошимин — Москва, служебная собака по кличке Кира породы русский спаниель обозначила две картонные коробки. Данный багаж принадлежал 45-летней гражданке Узбекистана, прибывшей из Вьетнама», — говорится в сообщении.

Источник: Домодедовская Таможня

По сообщению таможенной службы, при обыске багажа в пластиковых клетках для транспортировки животных были обнаружены обезьяны. У хозяйки клеток отсутствовали разрешительные документы. В своем объяснении гражданка Узбекистана утверждала, что перевозит обезьян для знакомого, который должен был ее встретить. В пресс-службе отметили, что после реабилитации приматов специалисты определят, подпадают ли данные животные под действие Конвенции о торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры.

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