В Домодедово пресекли незаконный ввоз пятнадцати обезьян
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Сотрудники Федеральной таможенной службы московского аэропорта Домодедово пресекли незаконный ввоз из Вьетнама 15 детенышей обезьян, сообщили в пятницу в
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Сотрудники Федеральной таможенной службы московского аэропорта Домодедово пресекли незаконный ввоз из Вьетнама 15 детенышей обезьян, сообщили в пятницу в
«При проведении таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших рейсом Хошимин — Москва, служебная собака по кличке Кира породы русский спаниель обозначила две картонные коробки. Данный багаж принадлежал 45-летней гражданке Узбекистана, прибывшей из Вьетнама», — говорится в сообщении.
По сообщению таможенной службы, при обыске багажа в пластиковых клетках для транспортировки животных были обнаружены обезьяны. У хозяйки клеток отсутствовали разрешительные документы. В своем объяснении гражданка Узбекистана утверждала, что перевозит обезьян для знакомого, который должен был ее встретить. В