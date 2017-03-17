В Домодедово пресекли незаконный ввоз пятнадцати обезьян

По сообщению таможенной службы, при обыске багажа в пластиковых клетках для транспортировки животных были обнаружены обезьяны. У хозяйки клеток отсутствовали разрешительные документы. В своем объяснении гражданка Узбекистана утверждала, что перевозит обезьян для знакомого, который должен был ее встретить. В пресс-службе отметили, что после реабилитации приматов специалисты определят, подпадают ли данные животные под действие Конвенции о торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры.