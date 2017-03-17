Маршрут № 12 свяжет Верхнюю и Нижнюю набережные Иркутска в 2017 году

Маршрут № 12, соединяющий Верхнюю и Нижнюю набережные в Иркутске, появится в 2017 году. Это отметил мэр города Дмитрий Бердников, выступая с ежегодным отчетом о деятельности органов местного самоуправления. Кроме того, продолжится программа комплексных мероприятий, направленных на сохранение общественного транспорта. В текущем году городские власти планируют закупить 40 новых автобусов, сообщает ИА IrkutskMedia.

Также прорабатывается вопрос введения электронного билета не только для льготников, но и для всех категорий граждан.

«Транспортный вопрос по-прежнему остается одним из самых острых в городе. Это касается пополнения автопарка и состояния уже имеющегося. Это касается культуры водителей и порядка в салонах. Мы видим эти проблемы, работаем над ними. В целом 2017 год, я надеюсь, станет переломным для общественного транспорта», — сказал Дмитрий Бердников.

Кроме того, обсуждается введение системы безналичного расчета. Весной планируют запустить пилотный проект на нескольких маршрутах. Также в Иркутске начнется проектирование транспортного логистического центра.

Напомним, новую маршрутку № 12 пробно запускали в январе в Иркутске. Жители и гости города могли добраться на микроавтобусе с Нижней Лисихи до сквера Кирова, минуя Центральный рынок. Карты маршрута пока нет.