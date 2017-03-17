Маршрут № 12 свяжет Верхнюю и Нижнюю набережные Иркутска в 2017 году
Городские власти также планируют закупить 40 новых автобусов.
Городские власти также планируют закупить 40 новых автобусов.
Маршрут № 12, соединяющий Верхнюю и Нижнюю набережные в Иркутске, появится в 2017 году. Это отметил мэр города Дмитрий Бердников, выступая с ежегодным отчетом о деятельности органов местного самоуправления. Кроме того, продолжится программа комплексных мероприятий, направленных на сохранение общественного транспорта. В текущем году городские власти планируют закупить 40 новых автобусов, сообщает ИА IrkutskMedia.
Также прорабатывается вопрос введения электронного билета не только для льготников, но и для всех категорий граждан.
«Транспортный вопрос
Кроме того, обсуждается введение системы безналичного расчета. Весной планируют запустить пилотный проект на нескольких маршрутах. Также в Иркутске начнется проектирование транспортного логистического центра.
Напомним, новую маршрутку № 12 пробно запускали в январе в Иркутске. Жители и гости города могли добраться на микроавтобусе с Нижней Лисихи до сквера Кирова, минуя Центральный рынок. Карты маршрута пока нет.