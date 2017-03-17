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14:12 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Движение транспорта перекроют в центре Нижнего из-за митинга

Временно будет перекрыто движение по Зеленскому съезду и прилегающим улицам.

Источник: Аргументы и факты

Нижний Новгород, 17 марта — АиФ-НН. Движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода из-за митинга в честь годовщины включения Республики Крым и Севастополя в состав РФ, сообщает городская администрация.

Изменения будут действовать с 07.00 до 14.00 18 марта. Перекроют улицу Широкую, Зеленский съезд на участке от улицы Широкой до площади Минина и Пожарского, улицу Рождественскую на участке от площади Маркина до улицы Широкой, площадь Народного Единства, переулок Кожевенный, Ивановский съезд.

С 22.00 17 марта до 07.00 18 марта Госавтоинспекция будет перемещать автомобили, припаркованные в зоне проведения мероприятия. Кроме того, на время проведения митинга будет изменена схема движения общественного транспорта.

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