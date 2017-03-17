К параду Победы в Петербург прибыли «Тигры» и «Тайфуны»

Как сообщает пресс-служба ЗВО 17 марта, в военном параде, посвященном 72 годовщине победы в Великой Отечественной войне, механизированную колонну возглавит танк Победы Т-34−85. За ним пройдут бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», танки Т-72БЗ, самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста» и «Нона-СВК», комплексы С-400 «Триумф» и «Искандер-М». Вся эта техника — уже в Петербурге.

Тренировки на Дворцовой площади пройдут 25, 27 апреля и 3,5 мая. Генеральная репетиция состоится за два дня до праздника.

Тренировки на Дворцовой площади пройдут 25, 27 апреля и 3,5 мая. Генеральная репетиция состоится за два дня до праздника.

Но уже до этих дат тренировки начнут курсанты Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. На три часа 20, 24, 27, 31 марта и 3,5 апреля из-за подготовки к параду будет перекрыто движение на Петроградской и Петровской набережных.

Напомним, в этом году впервые в Петербурге в параде победы примет участие авиация. Более 40 вертолетов, истребителей и транспортных самолетов пролетят над Дворцовой площадью 9 мая.