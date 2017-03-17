К параду Победы в Петербург прибыли «Тигры» и «Тайфуны»
Передислокация военной техники, которая будет задействована в параде на Дворцовой площади 9 мая, завершена.
Передислокация военной техники, которая будет задействована в параде на Дворцовой площади 9 мая, завершена.
В Петербург привезли более 100 бронеавтомобилей, танков и самоходных артиллерийский установок.
Как сообщает
Военнослужащие ЗВО уже начали активно готовится к параду.
Но уже до этих дат тренировки начнут курсанты
Напомним, в этом году впервые в Петербурге в параде победы примет участие авиация. Более 40 вертолетов, истребителей и транспортных самолетов пролетят над Дворцовой площадью 9 мая.