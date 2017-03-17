Мемориальную доску Андрею Карлову установят в Ховрино

Доска будет установлена на ул. Петрозаводская, д. 24, корп. 2. Это жилой дом, в котором также расположены пивной магазин, салон красоты и участковый пункт полиции. Почему доску решили установить именно там, в сообщении не указано. В департаменте лишь уточнили, что подрядчика для проектирования, отливки и монтажа мемориальной доски определит открытый городской конкурс.

Работы должны быть выполнены не позднее конца сентября 2017 года. Заявки на участие в торгах можно подать до 7 апреля 2017 года.

Карлов родился февраля 1954 в Москве. Он окончил факультет международных экономических отношений МГИМО МИД СССР и Дипломатическую академию МИД России. С 1976 года Карлов работал на различных должностях в Центральном аппарате МИД, а также за границей. В 2001 году он вступил в должность чрезвычайного и полномочного посла России в КНДР. 12 июля 2013 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Турции. Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря 2016 года.