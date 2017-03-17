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14:29 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе по факту стрельбы в подростка возбуждено уголовное дело

В Уфе по факту травмирования 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», сообщили в МВД по РБ.

По материалам дела, 12 марта во дворе одного из домов по улице Коммунистической произошла стрельба. В результате пострадал 16-летний подросток, ему прострелили ногу, он был доставлен в больницу. По некоторым данным, в этом дворе находится кальянная, где молодежь зачастую проводит время по вечерам.

Расследование уголовного дела продолжается, ProUfu.ru следит за развитием событий.

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