В Уфе по факту стрельбы в подростка возбуждено уголовное дело
В Уфе по факту травмирования 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», сообщили в МВД по РБ.
В Уфе по факту травмирования 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», сообщили в МВД по РБ.
По материалам дела, 12 марта во дворе одного из домов по улице Коммунистической произошла стрельба. В результате пострадал 16-летний подросток, ему прострелили ногу, он был доставлен в больницу. По некоторым данным, в этом дворе находится кальянная, где молодежь зачастую проводит время по вечерам.
Расследование уголовного дела продолжается, ProUfu.ru следит за развитием событий.